Главная цель Азербайджана после победы – восстановление Карабаха

После победы в Отечественной войне перед Азербайджаном стоит новая главная цель - восстановление Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле.

По его словам, во время 30-летней оккупации 20 процентов азербайджанских территорий города и села на них были полностью разрушены.

"Невозможно представить себе подобные разрушения в XXI веке. Наша цель - это призыв к миру, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанское культурное наследие на оккупированных территориях было уничтожено.

"67 мечетей были разрушены. В мечетях держали скот, что является оскорблением ислама", - сказал Гаджиев.

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