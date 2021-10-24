https://news.day.az/politics/1395251.html Минобороны распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе – ВИДЕО
Минобороны распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе – ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе.
Day.Az представляет это видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре