Минобороны распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе.

Day.Az представляет это видео: