https://news.day.az/politics/1464359.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили делимитацию госграницы с Арменией
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили делимитацию госграницы с Арменией
23 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе по открытию всех коммуникационных линий в регионе, делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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