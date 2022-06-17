Джейхун Байрамов встретился с председателем группы Комитета представителей СЕ - ФОТО
17 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, состоящей из группы послов-членов GR-DEM во главе с председателем группы докладчиков по вопросам демократии (GR-DEM) Комитета представителей Совета Европы (СЕ), постоянным представителем Швеции при СЕ Мартином Энбергом.
Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и СЕ в различных направлениях, механизмы реализации Плана действий СЕ по стране на 2022-2025 годы.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, мерах правительства Азербайджана по их разминированию.
Члены делегации отметили важность проведенных встреч и обсуждений. Министр ответил на вопросы членов делегации и обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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