По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанский самолет-амфибия вылетел в Турцию

В турецком регионе Мугла продолжаются лесные пожары. Для участия в тушении пожаров, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС Азербайджана с экипажем из 10 человек вылетел в направлении аэропорта Даламан в провинции Мугла.

Как передает Day.Az, с сегодняшнего дня самолет будет участвовать в тушении пожаров в Турции.

Отметим, что данный самолет, не останавливаясь над водной поверхностью, может набрать за 18-20 секунд около 12 тонн воды.