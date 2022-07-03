"Без Азербайджана мы навсегда останемся в тупике"

Армения должна выстраивать свои отношения с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такую мысль высказал бывший министр здравоохранения Армении, депутат парламента от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян.

"Нам, как нации, народу и государству, бесконечно внушали, что мы не можем и не имеем права жить в мире с соседями. Как внутренние силы с разной повесткой, так и разные государства без конца нам твердили, что вы не сможете самостоятельно решить свои проблемы с соседями", - отметил Торосян.

Бывший министр подчеркнул, что необходимо сломать данный стереотип и понять, что Армения может предпринять шаги в направлении мирной жизни со своими соседями. "Мы сейчас живем с совершенно противоположным стереотипом, что с турками и азербайджанцами жить просто невозможно. Если мы сможем коллективно сломать этот стереотип, сможем сесть за стол переговоров и найти компромиссные решения", - отметил он.

В противном случае Армения не сможет выбраться из того тупика, в котором оказалась. "Если не сможем и нам продолжат навечно внушать, что нельзя договориться ни о каких нормах сосуществования с двумя нашими соседями, особенно с Азербайджаном, то мы навсегда останемся в этом тупике, который всегда будет приносить нам новые бедствия", - подытожил Торосян.