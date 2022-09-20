Нэнси вдохновила Араика на очередную "дичь"

Автор: Зульфугар Ибрагримов

Визиты зарубежных гостей и заявления из каких-то столиц очень пагубно влияют на способность наших соседей к логическому мышлению. Стоит какому-нибудь лоббисту в Конгрессе или Госдуме что-то заявить в пользу древнейших, как армянский флюгер моментально разворачивается. Очень показательно, что в связи с приездом в Ереван Нэнси Пелоси по пути ее следования из аэропорта были убраны билборды с изображением президента России Владимира Путина и надписью "навеки вместе". Власти Армении решили не нервировать высокую гостью, от которой ожидались презенты.

И презенты последовали, да какие. Сами армяне не ожидали, что бабуля так разговорится.

Само собой разумеется, отключение логики и восприятия реалий не заставило себя ждать. В экспертных кругах страны воцарилась эйфория, литавры гремят на всех ресурсах. В общем, народ воспрял и готов к новым "победам".

Наши соседи вряд ли об этом знают, но мы как морская страна можем подтвердить, что после шторма на берегу обычно остается всякий мусор, а бывает, что волна выносит и дохлого тюленя. Шторм, устроенный визитом спикера Палаты представителей США, тоже выбросил на берег много всякого, в том числе главу карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. Этот деятель давно не появлялся с громкими заявлениями, что выглядело до странности разумно. Но американская бабушка смогла вдохновить военного преступника высунуть голову из укрытия и заговорить. Теперь, когда высокопоставленный чиновник Конгресса обнадежил армян, почти что обещав им территории Азербайджана, Араик вновь почувствовал себя "официальным лицом". Бабуля Нэнси была так убедительна, что сепаратист милостиво предложил Баку переговоры и призвал мир признать "независимость" армянонаселенной части Карабахского региона. Арутюнян снова заговорил о "праве на самоопределение", якобы согласии с ним международного права и намерении "продолжать борьбу".

Участившиеся в последнее время контакты местных армян с азербайджанскими чиновниками и специалистами он постарался снабдить конспирологическим ореолом, чтобы армяне не дай бог не подумали, что сепаратисты начинают прогибаться. Они должны быть уверены, что все контакты и обсуждения ведутся исключительно ради обеспечения армянских интересов. То есть представители государственных структур приезжают в зону временной ответственности РМК только ради того, чтобы удовлетворить потребности армян и пожать белую ручку Араика, который никак не устанет играть в "президента".

Пожалуй, армянам стоит узнать правду, чтобы потом не испытывать новых разочарований. Контакты с азербайджанской стороной носят для сепаратистов вынужденный характер. Им приходится идти на это, чтобы не остаться без воды, без света или газа. Откажутся обсуждать вопрос - останутся ни с чем. Азербайджанская сторона восстанавливает справедливость, отбирая у сепаратистов право распоряжаться чужим добром, которое те себе присвоили. Ресурсы карабахского региона принадлежат азербайджанскому государству, а не кучке военных преступников. Возможностей получать газ и свет из Армении, как прежде, перекрыта, поэтому, не допусти сепаратисты к объектам представителей госструктур, десять суток без газа в холодном марте этого года покажутся им настоящим праздником.

Арутюнян прав, говоря, что все эти контакты не имеют отношения к вопросу статуса. Абсолютно точно сказано. С этим не поспоришь, потому что никто в Азербайджане ни о каком статусе с ним разговаривать не будет, этот вопрос закрыт, даже если бабуля Нэнси так не считает. Соответствующие ведомства берут под свой контроль распределение ресурсов на международно признанной суверенной территории страны, частью которой является и Карабахский экономический район. Если бы Баку ставил целью оставить без воды и тепла армянское население Карабаха, то сделал бы это без проблем. Но такой цели не ставится. Баку рассматривает карабахских армян как азербайджанских граждан, подпадающих под заботу государства. И Араику не стоит делать загадочное лицо, чтобы армяне поверили, будто ситуация развивается в их интересах.

В армянских СМИ и соцсетях муссируются слухи о том, что Пелоси предлагалось посетить также зону ответственности РМК, то есть незаконно въехать на территорию Азербайджана, чтобы повеселить тамошних армян. Так это или нет, мы не знаем. Но если так, то позволим себе предположить, что в Ханкенди бабуля не поехала: а) чтобы не встречаться с российскими военными (еще раз напомним о билборде с изображением Путина) и б) из опасений, что сепаратисты не найдут даже такого переводчика, какой подвернулся под руку в Ереване. Позорные кадры со встречи бабули в армянской столице уже облетели весь Интернет.

Пункта о суверенных международных правах Азербайджана мы сюда не включаем, потому что своими заявлениями в Армении госпожа Пелоси продемонстрировала полное игнорирование этих прав. Другой вопрос, почему глава сепаратистов не поспешил в Ереван сам, чтоб поклониться гостье. Что-то подсказывает, что и тут сыграл определенную роль фактор российского присутствия. Ведь визит спикера носил не столько проармянский, сколько антироссийский характер. Кстати, так же, как ее недавняя провокационная поездка на Тайвань была направлена исключительно против Китая, а не на "демократические ценности" сепаратистского осколка. Экс-президент Дональд Трамп после ее визита заявил, что эта женщина сеет хаос, а поездка спикера на Тайвань обернется для Вашингтона проблемой в отношениях с Китаем.

Шумный визит госпожи Пелоси в Ереван и сделанные ею там нужные для армянских ушей заявления не принесут никаких дивидендов сепаратистам, но могут создать проблемы в отношении Баку к американской стороне. Есть ощущение, что в Вашингтоне это тоже понимают.

Пелоси приезжают и уезжают, а Азербайджан как был, так и останется соседом Армении, а Карабахский регион как был, так и останется частью Азербайджанского государства. Араику Арутюняну стоит все это учесть и до того, как отправиться под суд за совершенные им преступления, хотя бы попытаться сделать что-то, что позволит армянам не только плеваться, услышав его имя.