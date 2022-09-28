Совбез Турции осудил последние провокации Армении

Мы осуждаем провокационные действия Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на заседании Совета национальной безопасности Турции.

Также было подчеркнуто, что руководство Армении должно воспользоваться шансом на мир и выполнить взятые на себя обязательства.

На заседании была подтверждена твердая поддержка Азербайджана, прилагающего большие усилия для достижения мира.