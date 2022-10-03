Организация тюркских государств поделилась публикацией о годовщине Нахчыванского договора

Организация тюркских государств поделилась публикацией, посвященной 3 октября - годовщине Нахчыванского договора и Дню сотрудничества тюркоязычных стран.

Как передает Day.Az, в соответствующей публикации в социальной сети Twitter говорится:

"Поздравляем с Днем сотрудничества тюркоязычных стран!

Сегодня исполняется 13 лет со дня подписания Нахчыванского договора, создавшего Организацию тюркских государств, посвященного единству и солидарности тюркского мира!"