https://news.day.az/politics/1500100.html Организация тюркских государств поделилась публикацией о годовщине Нахчыванского договора - ВИДЕО
Организация тюркских государств поделилась публикацией о годовщине Нахчыванского договора - ВИДЕО
Организация тюркских государств поделилась публикацией, посвященной 3 октября - годовщине Нахчыванского договора и Дню сотрудничества тюркоязычных стран.
Как передает Day.Az, в соответствующей публикации в социальной сети Twitter говорится:
"Поздравляем с Днем сотрудничества тюркоязычных стран!
Сегодня исполняется 13 лет со дня подписания Нахчыванского договора, создавшего Организацию тюркских государств, посвященного единству и солидарности тюркского мира!"
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