Разрушенное село Армудлу Кяльбаджарского района

Село Армудлу Кяльбаджарского района расположено на левом берегу реки Тертерчай. Основными занятиями местного населения были земледелие и животноводство.

В 1993 году село было оккупировано вооруженными силами Армении. Во время оккупации армянские вандалы разграбили село и превратили его в руины.

Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, после славной Победы нашей Армии во Второй Карабахской войне, 25 ноября Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры из села Армудлу, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.