Российские миротворцы стали соучастниками армянских бандитов в Карабахе?

Армянские фашистские силы устанавливают противопехотные мины по периметру Лачинского коридора, ведут диверсионную деятельность под носом у российских войск. Какие же это миротворцы, если позволяют армянским бандитам продолжать свою незаконную деятельность по загрязнению минами, что является грубым нарушением Арменией своих обязательств по трехстороннему заявлению.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, граждане Азербайджана проводят мирную акцию, нацеленную на защиту окружающей среды и бережное обращение с природными ресурсами.

По словам американского эксперта, ООН, правительству США и Европейскому союзу необходимо срочно отреагировать и оказать давление на Россию и Армению, чтобы они прекратили загрязнять окружающую среду, в том числе водные ресурсы, на территориях Азербайджана.

"Молчание - это не решение. Азербайджан вложил в защиту окружающей среды колоссальные средства, продемонстрировал решимость в сохранении биоразнообразия Каспийского моря. А армянский террористический режим загрязняет земли минами и опасными пестицидами, превращая пахотные земли на суверенной территории Азербайджана в самую опасную территорию в мире", - заключил американский эксперт.

Напомним, по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" начинает предварительный мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Однако совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе помешала осуществлению этого мониторинга, являющегося суверенным правом Азербайджана. Так, несмотря на то, что азербайджанская делегация прибыла в район местонахождения указанных месторождений (Гызылбулаг и Демирли) в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями. Группа членов незаконных армянских вооруженных формирований заблокировала доступ специалистов в этот район. Все это происходило на глазах у российских миротворцев.

Данная провокация в очередной раз демонстрирует, что заявления российских миротворцев - это просто слова, на деле же они защищают интересы незаконных армянских вооруженных формирований.