Все азербайджанцы и их наследники, изгнанные с территории нынешней Армении, имеют право вернуться на свою родину

Концепция "Возвращения" определяет общие рамки для целей, принципов, подготовительных и исполнительных мероприятий, которые будет осуществлять Община западного Азербайджана для возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении. Кроме того, в Концепции также говорится, что для того, чтобы западные азербайджанцы могли добровольно, в безопасных условиях и с достоинством вернуться на родину, должно быть достигнуто соответствующее международное соглашение, имеющее также обязательные с юридической точки зрения механизмы верификации и гарантии.

Об этом в интервью Trend сказала пресс-секретарь Общины западного Азербайджана Ульвия Зульфигар, передает Day.Az.

Она отметила, что Община совместно с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев постарается разработать детальный план возвращения на основе всевозможных международных стандартов в тесном сотрудничестве с правительствами Азербайджана и Армении.

"Все азербайджанцы и их наследники, изгнанные с территории нынешней Армении, имеют право вернуться на родину. Это их право. Из-за бедствий, постигших нас за последние 200 лет, мы, конечно, не доверяем правительству Армении в вопросах общественной безопасности. Это естественно. Поэтому в нашей Концепции также указано, что на территории куда будет осуществляться возвращение, должна быть размещена международная миссия безопасности с соответствующим мандатом. Также миссия должна состоять из наших сил - то есть сил стран, которым доверяют западные азербайджанцы. Наша Община также должна быть представлена в качестве заинтересованной стороны в формировании мандата миссии и формате управления.

Ответственность за нарушение прав собственности и устранение их последствий, равно как и за все правонарушения, совершенные в отношении азербайджанцев, за все тяжелые события, которые мы пережили до сих пор, несет правительство Армении. Правительство Армении должно обеспечить возвращение нашей собственности и земель Общины, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный нашей собственности, а также оплатить все расходы, связанные с восстановлением прав собственности азербайджанцев, и принять другие необходимые меры. Кроме того, депортированные азербайджанцы будут нуждаться в гуманитарной помощи на первых порах после возвращения, а затем в программе реинтеграции и реабилитации и помощи для долгосрочного социально-экономического развития. Община намерена стать ключевым партнером международных организаций и доноров для реализации соответствующих программ в этой области", - сказала она.

Зульфигар также отметила, что миссия Общины не ограничивается вопросом возвращения.

"Община намерена продолжить свою деятельность как организация и после возвращения западных азербайджанцев на родину, в том числе обеспечивать усилия по обеспечению интересов, прав, развития и безопасности проживающих там азербайджанцев, а также намерена продолжать диалог и взаимодействие с правительством и общественностью Армении. Против нас - западных азербайджанцев - была совершена большая несправедливость, мы пережили невиданные бедствия. Мы сохраним это болезненное прошлое в нашей исторической памяти. При этом наша Община признает, что путь к обеспечению мира и развития лежит через примирение. Западные азербайджанцы готовы мирно и бок о бок жить с армянами, переселенными на нашу историческую родину из других стран. В то же время правительство Армении должно прекратить политику и практику, прививающие ненависть и дискриминацию к азербайджанцам", - добавила она.