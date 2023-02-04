Началась поездка группы международных путешественников из двенадцати стран в Карабах и Восточный Зангезур

Началась поездка группы международных путешественников в расширенном составе на освобожденные от оккупации территории. Сегодня путешественники будут двигаться по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша.

Как сообщает в субботу Day.Az, в состав делегации из 30 человек входят известные путешественники из 12 стран - США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

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