Генпрокуратуры Азербайджана и Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании
Между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Литвы подписан Меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры АР.
Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с генпрокурором Литвы Нидой Грунскиене. Во время встречи был проведен обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству в правовой сфере, говорилось об эффективности взаимодействия в рамках Международной ассоциации прокуроров, Еврокаста и других международных организаций, совершенствовании существующей договорной базы в области правового сотрудничества.
Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего успешного продолжения взаимодействия между органами прокуратуры двух стран.
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