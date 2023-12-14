В Житомире представлена фотовыставка по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

В Житомирской области Украины состоялась фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в церемонии открытия, организованной Конгрессом солидарности азербайджанцев Украины совместно с Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) в Житомирской областной универсальной научной библиотеке имени Олега Ольжича, приняли участие представители городского и областного советов, областного военного управления, общественных организаций. Среди гостей находились народный депутат Украины Сергей Кузьминых, заместитель председателя Житомирского областного совета Владимир Ширма, секретарь Житомирского городского совета Виктор Климинский, депутат Житомирского областного совета Ирина Дьячук, заместитель председателя Житомирского районного совета Владимир Палий и другие.

Поприветствовав участников церемонии, председатель Конгресса солидарности азербайджанцев Украины Ильгар Мамедов отметил, что соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева нынешний год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". Азербайджанская община в Житомире, как и в различных странах мира, решила организовать фотовыставку в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера.

Подчеркнув, что Aзербайджанское государство и народ, добившись полного восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны, претворили в жизнь самую сокровенную мечту великого лидера, председатель диаспоральной организации пожелал Азербайджану и Украине мира и процветания.

После ознакомления с выставкой, состоящей из фотоснимков и книг, отражающих жизнь и деятельность выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, гости провели параллели между историями наших стран. "Некогда и Азербайджан подвергся войне, часть его территорий была оккупирована. Aзербайджан добился освобождения своих территорий. Это - яркий пример для нас", - сказал В.Ширма.

Фотовыставка, которая демонстрировалась 3 дня, широко освещалась в местных медиа.

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