Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны

3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительных работах и благоустройстве.

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