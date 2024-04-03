https://news.day.az/politics/1649342.html Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны
3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительных работах и благоустройстве.
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