Иордания положительно оценила договоренности между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании заявило о своей поддержке недавних договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией относительно статуса четырех сел и продолжающихся усилий по демаркации границы между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иорданские СМИ.

В своем заявлении представитель министерства Суфиан Кудах подтвердил поддержку Иорданией инициатив, направленных на укрепление стабильности и безопасности между Баку и Ереваном.

Он также подчеркнул важность таких соглашений на пути к достижению более широкого мирного соглашения и укреплению глобального мира и безопасности.

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