В Бакинском военном колледже состоялось мероприятие под названием "Сердце, горящее как факел" - ФОТО
В музее-лектории Гейдара Алиева Бакинского военного колледжа при Национальном университете обороны состоялось мероприятие под названием "Сердце, горящее как факел", посвященное 55-й годовщине прихода к политической власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, профессорско-преподавательский состав и курсанты Национального университета обороны.
Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
В музее-лектории Гейдара Алиева гости ознакомились с экспозицией, отражающей богатое наследие Общенационального лидера.
Выступившие поведали о реформах в общественно-политической жизни Азербайджана после избрания Гейдара Алиева на пост первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, подчеркнув развитие страны за короткий срок.
Отмечалось, что создание Гейдаром Алиевым в 1971 году Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского стало одним из главных шагов в формировании офицерского контингента Азербайджанской Армии.
На мероприятии было отменено, что Гейдар Алиев был приведен к власти в июне 1993 года по настойчивому требованию азербайджанского народа, были доведены до сведения его исключительные заслуги в создании современной Азербайджанской Армии, превращении ее в организованную силу.
Была также подчеркнута славная победа Азербайджанской Армии в Отечественной войне под руководством достойного преемника Общенационального лидера - Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.
В заключение был продемонстрирован короткометражный видеоролик, отражающий жизнь и политическую деятельность Общенационального лидера.
Мероприятие завершилось концертной программой в исполнении солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.
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