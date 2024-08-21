Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Когда диванный аналитик, как иронично называют его новые хозяева, перевез свои скромные чемоданы с малым багажом, состоящим лишь из амбиций и ненависти, в благословенную Европу, он, наверное, думал, что наконец-то нашел свое место под европейским солнцем. Однако, подобно другим фигурам, давно утратившим связь с реальностью, этот жалкий "правозащитник" стал лишь марионеткой в руках тех, кто рад воспользоваться его рвением служить чужим интересам. Его же истинное предназначение оказалось проще: быть постоянным источником дешевой, но для его хозяев нужной дезинформации и лжи.

В Европе Ариф Юнус быстро освоился в роли "защитника интересов" тех, кого он в действительности презирает - азербайджанцев. Словно мелкий Иуда, с легкостью предающий народ, который его взрастил, Юнус с изящностью кривляки пытается казаться "заботливым" гражданином, в то время как его сердце, если оно еще бьется, наполнено презрением к своей родине. Но не так-то просто скрыть свои истинные намерения, когда каждое твое слово направлено на то, чтобы удовлетворить желания тех, кто до сих пор не может переварить горечь поражения в 44-дневной Второй карабахской войне.

Ах, вы бы видели его последние выступление... Это будто бы вышедший в тираж и изгнанный из труппы бродячего цирка старый капуцин, вдруг возомнившего себя трагиком и провидцем впридачу.

Но в капуцина политический старпер Юнус не похож - он фигура карикатурная, пытающаяся сыграть роль "спасителя", которой он сам не верит. Его новая миссия? С наигранной озабоченностью рассуждать о том, что возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные от армянской оккупации земли якобы связано с "огромными рисками". Мол, безопасности этих людей грозят невообразимые опасности. Где логика, синьор Панталоне? Или де он всерьез думает, что разумный человек поверит в этот бред и галиматью?

... В очередном интервью армянским СМИ, самопровозглашенный "конфликтолог" Ариф Юнус вновь продемонстрировал свою истинную сущность, обрушив поток безосновательных обвинений и откровенно абсурдных заявлений в адрес Азербайджана. В своем выступлении, которое Юнус, он же самодвижущаяся карикатура на политбеженца и правдоруба, явно нацелено на подрыв доверия и внесение сумятицы в общество, ибо впавший в старческий маразм Юнус утверждает, что якобы "среди населения, переселившегося в Кельбаджарский район Азербайджана на границе с Арменией, распространяются слухи о неизбежности армянского военного наступления со стороны Джермука".

Но и это не все - тщедушный, но весь из себя "бравый" Ариф Юнус, войдя в раж, далее ничуть не вспоминая такие понятия, как логика, реальность, честь, совесть и аксиомы анализа действительности, утверждает, что видите-ли, оказывается, "власти говорят жителям покинуть этот район, так как вскоре ожидаются бои".

Эти заявления Арифа Юнуса не только лживы, но и - понятно же - служат интересам Армении и армянских сил, стремящихся в своих влажных мечтах посеять страх и неуверенность среди граждан Азербайджана. А.Юнус, не задумываясь о последствиях, пытается представить ситуацию таким образом, будто азербайджанские власти якобы "манипулируют своими гражданами, используя угрозу войны как предлог для выселения людей с их земель". Его слова о том, что "эти земли, вероятно, будут переданы каким-то азербайджанским компаниям" - не что иное, как плод воспаленного воображения и отчаянной попытки вбить клин между правительством и народом.

Давайте посмотрим правде в глаза: азербайджанская армия надежно защищает свои территории, и никакие армянские силы не осмелятся на самоубийственное нападение. Если же Армения решится на такой шаг, то последствия будут катастрофическими для нее самой. Ариф Юнус, очевидно, понимает это, но его цель - не истина, а посеять панику и недоверие среди граждан Азербайджана.

Его нелепые утверждения, лишенные какой-либо логики и оснований, предназначены лишь для одного - угодить своим армянским кураторам, которые с удовольствием используют любого предателя для достижения своих целей.

Ариф Юнус, де-юре муж Лейлы Юнус, а де-факто - жалкий подкаблучник, который готов на все ради своих тридцати серебряников. Его невежественные, абсурдные и откровенно вредоносные заявления - наглядный пример того, как низко может пасть человек, стремящийся выслужиться перед своими хозяевами. В попытках дискредитировать программу "Великого возвращения" и сеять страх среди тех, кто вернулся на родные земли, А.Юнус идет на все, включая самые отвратительные методы.

... Когда пара, ранее позиционировавшая себя как борцов за права человека, покидает свою родину и в одночасье оказывается владельцами нескольких квартир в центре Европы, невольно возникает вопрос: на какие деньги эта идиллия была достигнута? Лейла и Ариф Юнус, ныне осевшие в Праге, а временами и в Голландии, стали живым воплощением цинизма и предательства, с которыми так называемые "правозащитники" могут обогатиться, играя на доверии и манипулируя идеалами.

Азербайджан долго терпел этих "правозащитников", которые на самом деле были ничем иным, как замызганными и обносившимися куклами в руках внешних сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию в стране. И вот, когда пришло время расплаты, Лейла и Ариф Юнус поспешно покинули страну, оставив за собой след из десятков банковских карт и подозрительных финансовых операций. Имитация борьбы за права была для них лишь прикрытием для масштабных финансовых махинаций.

Но что происходит, когда те, кто кричит о правах человека, внезапно становятся состоятельными владельцами недвижимости в Европе? В самом сердце Праги, по адресу Bechlinska 705/4, Ариф и Лейла Юнус приобретают сразу две квартиры. Как это возможно? Какие "правозащитные" деньги позволили им так быстро обосноваться в одном из самых дорогих городов Европы?

Ответ прост: деньги, которые должны были пойти на помощь реальным жертвам репрессий и угнетения, осели в карманах этих псевдозащитников. Деньги, заработанные на предательстве своей страны, были быстро и эффективно переведены в безопасные и уютные квартиры в Праге.

На протяжении всей своей карьеры Лейла и Ариф Юнус изображали из себя жертв репрессий, борцов за свободу и справедливость. Но их истинное лицо оказалось куда более циничным и низким. Оказавшись в Европе, они быстро доказали, что их "борьба" никогда не была направлена на защиту прав человека. Это была борьба за личное обогащение и комфортную жизнь вдали от родины, которую они так беззастенчиво предали.

Лейла и Ариф Юнус, оказавшись в Праге, подтвердили старую истину: предательство всегда хорошо оплачивается. Эти "правозащитники" живут в роскоши на деньги, выведенные из Азербайджана, пока настоящие борцы за права продолжают свою нелегкую работу на родине. Их пример служит наглядным предупреждением о том, что не все, кто громко заявляет о правах человека, действительно верят в то, что говорят. Иногда за этими заявлениями скрываются лишь жадность и цинизм, которые, к сожалению, часто находят свое убежище в уютных квартирах далекой Праги.

Может показаться, что лучше не вспоминать темные страницы прошлого, связанные с фигурами, запятнавшими свою репутацию в истории Азербайджана. Ведь те, кто предали свою страну, давно потеряли всякую значимость и остались за пределами внимания общества. Как часто мы задумываемся, например, о предателе Аликраме Гумбатове, который когда-то решил, что сотрудничество с врагами - это новый способ борьбы против Азербайджана? Скорее всего, мы уже забыли о нем.

Тем не менее, история лже-правозащитников Лейлы и Арифа Юнус заслуживает отдельного внимания. Не потому, что они так уж важны, а потому, что их действия служат ярким примером того, как некоторые люди, прикрываясь высокими идеалами, способны пойти на откровенное предательство. Когда Юнусы обвиняли азербайджанское правительство в проармянских настроениях, многим это могло показаться лишь очередным политическим преувеличением. Но сейчас становится ясно: страна должна знать своих предателей.

Сегодня Ариф Юнус окончательно оборвал связи с Азербайджаном и нашел свое новое пристанище в Европе, откуда уже никогда не вернется на родину. Их с женой поступки стал еще одним ударом по тем, кто доверял им, кто верил в их слова и поддерживал их "борьбу" за права человека. Однако, как выяснилось, под маской правозащитников скрывались лишь личные интересы и стремление к обогащению за счет предательства родины.

... Этот маленький человек, который мнит себя великим стратегом, ныне с маниакальной одержимостью пытается предсказать бедствия, которые якобы угрожают азербайджанцам, вернувшимся на освобожденные территории. Представляя из себя современного Кассандру, он бездарно пророчествует о "опасностях", подстерегающих людей, решивших вернуться домой. Ему, конечно, удобнее закрывать глаза на то, что за безопасность и мирную жизнь этих людей боролся и продолжает бороться весь азербайджанский народ.

Как бы не смешно было наблюдать за этим жалким фарсом, необходимо осознать: каждый его шаг, каждое его заявление продиктовано не заботой о людях, а желанием угодить своим кукловодам. Ариф Юнус на коротком поводке, и каждое его движение, каждое слово зависит от их воли. Он - всего лишь марионетка, подвешенная на нитках, дергающихся в зависимости от интересов его хозяев. И, как истинный предатель, он продолжает работать на тех, кто готов предавать Азербайджан и в будущем.

Ариф Юнус нашел себе место среди других предателей, навсегда оставивших свои имена в истории как символы подлости и трусости. Он стоит в одном ряду с Бенедиктом Арнольдом, Юлианом Апостатом и Квислингом. Все они предавали свои народы, мечтая о личной выгоде и обманчивой безопасности. Но в действительности, как и они, Юнус лишь разрушает свою собственную душу, отравленную ненавистью и жаждой мщения.

Маска "правозащитника", которую он так старательно носит, давно облезла, оставив видимой истинную суть этого ничтожества. Ариф Юнус - это не защитник, не борец за права, не герой. Это мелкий клеветник, питающийся лживыми обещаниями и умирающий от внутренней пустоты. Его настоящее лицо - это лицо человека, который готов продать свою страну за мелкие подачки, лишь бы его имя продолжало звучать в грязных европейских кулуарах.

Вы можете спросить, а почему же он так рьяно служит своим новым "друзьям"? Ответ прост: как только Ариф Юнус остался без страны, в которой мог бы плодотворно вредить, ему не осталось ничего, кроме как стать марионеткой в чужих руках. В этом он сродни таким печально известным предателям, как Власов, который с таким же энтузиазмом предавал свою Родину, лишь бы не остаться никем в истории. Но если Власов всё же оставил след, пусть и позорный, то Юнусу не светит даже этого. В лучшем случае, его вспомнят как неудавшегося комика, который, не сумев пробиться на большую сцену, решил разыгрывать свои дешёвые спектакли в подворотнях Европы.

Юнус продолжает выступать, размахивая руками, вещая о несуществующих угрозах и делая вид, что его волнуют судьбы тех, кто вернулся на родные земли. Но давайте посмотрим правде в глаза: это не более чем очередная попытка натянуть сову на глобус, сделать из себя спасителя, которым он никогда не был и не будет.

И вот, что особенно забавно: несмотря на все свои усилия, его игра настолько очевидна, что вызывает только смех и сожаление. Жалкий, предсказуемый, ничего не значащий человек, который до конца своей жизни будет стараться услужить тем, кто держит его на коротком поводке. И в этом нет никакой драмы, только низкопробная сатира, где Ариф Юнус исполняет роль жалкого клоуна, потерявшего чувство реальности.