https://news.day.az/politics/1705748.html Президент Гвинеи-Бисау находится с визитом в Азербайджане Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Президент Гвинеи-Бисау находится с визитом в Азербайджане
Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.
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