Президент Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, посол нашей страны в Эфиопии Руслан Насибов и другие официальные лица.