В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон обидел Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

Наверняка у Воваевича траур! Взгляните на эти видео. Вот президент Грузии Зурабишвили, сидит в первых рядах, ручкается с Трампом.

А второе видео снято самим Пашиняном. Его, некогда любимую жену Макрона на Кавказе, посадили с Анной Акопян черт знает где, откуда он снимает только других таких же бывших с телефонами - как например Кристин Лагард, бывшую главу МВФ, сейчас сидящую на пенсии на посту главы ЕЦБ.

Списали Воваевича окончательно. Теперь у Запада в регионе новая любимая жена.

Сидят Никол с Анной и обсуждают сейчас, какие мужики козлы...