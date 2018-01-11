Президент Ильхам Алиев внес изменение в количество штатных сотрудников Службы внешней разведки

11 января 2018 20:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в утвержденное указом Президента от 13 января 2016 года "Ограничение количества штатных сотрудников Службы внешней разведки Азербайджанской Республики и сотрудников, принятых в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

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