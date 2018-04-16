В парламенте Египта создана группа дружбы с Азербайдажаном - ФОТО

Посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев встретился с генеральным секретарем парламента Египта Ахмедом Саидом Ад-Дином, говорится в сообщении посольства, распространенном в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи обсуждались вопросы политических, культурных связей, в том числе межпарламентские отношения между двумя странами. Были высоко оценены заседание совместной межправительственной комиссии, состоявшееся в феврале в Египте, визит министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева в Каир и его содержательные и плодотворные встречи с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, премьер-министром Шарифом Исмаилом.

Ахмед Саид Ад-Дин представил послу Азербайджана решение о создании межпарламентской группы дружбы Египет-Азербайджан, подписанное председателем парламента Али Абдель Аалем. Председателем группы дружбы избран Мухаммед Хасан Аль-Абд. В комиссию входят 10 депутатов - советник главы государства по религиозным вопросам, бывший министр культуры, первая женщина-депутат парламента из коптских христиан, известные общественно-политические деятели страны.

Впервые в парламенте Египта создана группа дружбы со страной постсоветского пространства - Азербайджаном. В целом в парламенте Египта действуют группы дружбы лишь с около 15 странами.

На встрече Туралу Рзаеву был вручен специальный диплом парламента Египта.

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