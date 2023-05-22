Американские тиктокеры обратились в суд

Группа тиктокеров обратилась в суд с целью опротестовать недавно принятый закон о запрете на использование приложения TikTok в американском штате Монтана. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорится в иске, у штата нет полномочий запрещать площадку для обмена мнениями, так как это нарушает Первую поправку к Конституции США, не допускающую посягательства на свободу слова.

"Монтана не может запретить своим жителям просматривать или публиковать сообщения в TikTok так же, как она не может запретить Wall Street Journal из-за того, кому он принадлежит или из-за идей, которые там публикуются", - утверждают истцы.

На нынешней неделе губернатор Монтаны Грег Джанфорте запретил использование TikTok на территории штата, аргументировав это защитой персональных данных жителей от иностранных агентов, так как приложением владеет компания из КНР ByteDance. Впоследствии Джанфорте также ограничил использование Telegram и WeChat среди чиновников по аналогичной причине.