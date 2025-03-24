Мужчина приобрёл мешок картошки и обнаружил нечто необычное

Пользователь Reddit под ником MrGingerRock поделился фотографией мешка картошки и необычной находки в нем. Его снимок позабавил многих комментаторов.

Как передает Day.Az, на снимке, опубликованном мужчиной, виден камень, который по виду сильно похож на картофель.

"Сложно провести хороший контроль качества с этими подлыми камнями", "Бесплатная игрушка в каждом мешке!", "Я вообще подумал, что это пончик с джемом", "Девять из десяти стоматологов, имеющих долги, рекомендуют", - пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь рассказал, что бы сделал с причудливой находкой. "Как странный человек, который любит коллекционировать странные камни, я бы отправил его куда-то на выставку и подождал бы, пока кто-нибудь не спросил меня, почему я выставил картофель вместо камня", - отметил он.

В комментариях автор поста отметил, что посчитал стоимость картофеля и понял, что камень обошелся ему в 0,38 фунта.