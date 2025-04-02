В Германии банкир уволился с работы, чтобы сдавать кур в аренду, пишет Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

59-летний Рюдигер Гертнер радикально изменил свою жизнь пять лет назад, променяв карьеру в банке на необычный бизнес - аренду кур. По словам мужчины, идея "пришла к нему из детства".

"В моей семье всегда держали кур. Я заметил, как успокаивающе действует наблюдение за этими животными. Захотелось делиться этим чувством с другими", - объяснил немец.

Начав с четырех кур и петуха, сейчас в его владении 20 птиц.

"Мои девочки, как я их называю, очень доверчивы - любят обниматься и привыкли к людям", - с улыбкой рассказывает Рюдигер.

Услуга по аренде кур, по словам мужчины, получила неожиданный спрос.

"Для многих клиентов куры становятся настоящими антидепрессантами - отгоняют одиночество и дарят радость", - отмечает Гертнер.

Схема бизнеса выглядит следующим образом: Гертнер доставляет клиентам кур с передвижным вольером и проводит инструктаж. Аренда четырех птиц на две недели обходится в €220, включая все отложенные яйца. Для социальных учреждений предусмотрены скидки.