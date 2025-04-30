https://news.day.az/popularblog/1748992.html Актриса Блейк Лайвли удивила публику сумкой в форме пиццы - ФОТО Голливудская актриса Блейк Лайвли появилась на публике с сумкой в виде куска пиццы стоимостью почти $6 тысяч. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six. Блейк Лайвли заметили 29 апреля в Нью-Йорке. Актриса была сфотографирована с клатчем в виде куска пиццы "Пепперони" от бренда Judith Leiber, которая украшена стразами.
Актриса Блейк Лайвли удивила публику сумкой в форме пиццы - ФОТО
Голливудская актриса Блейк Лайвли появилась на публике с сумкой в виде куска пиццы стоимостью почти $6 тысяч.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
Блейк Лайвли заметили 29 апреля в Нью-Йорке. Актриса была сфотографирована с клатчем в виде куска пиццы "Пепперони" от бренда Judith Leiber, которая украшена стразами. Стоимость изделия составляет $5700.
Артистка также надела черный жилет, широкие брюки, блестящие туфли на каблуках, кольца, множество браслетов и серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
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