Актриса Блейк Лайвли удивила публику сумкой в форме пиццы

Голливудская актриса Блейк Лайвли появилась на публике с сумкой в виде куска пиццы стоимостью почти $6 тысяч.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

Блейк Лайвли заметили 29 апреля в Нью-Йорке. Актриса была сфотографирована с клатчем в виде куска пиццы "Пепперони" от бренда Judith Leiber, которая украшена стразами. Стоимость изделия составляет $5700.

Артистка также надела черный жилет, широкие брюки, блестящие туфли на каблуках, кольца, множество браслетов и серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.