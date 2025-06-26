Токсичные французские водоросли признали виновными в смерти мужчины

Апелляционный суд Нанта признал Францию виновной в смерти бегуна Жан-Рене Оффре из-за токсичных водорослей. Об этом сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суд постановил, что власти проявили халатность, не обеспечив соблюдение экологических норм для защиты воды от загрязнения. Оффре умер во время пробежки в 2019 году в эстуарии Гуэссан, где скапливались ядовитые водоросли.

Семья мужчины получит компенсацию: государство обязали выплатить 277,3 тысячи евро его вдове, по 15 тысяч еврокаждому из троих детей и девять тысяч евро брату. Суд установил, что причиной смерти стал отек легких, вызванный вдыханием сероводорода.

Это первый случай, когда французский суд официально связал несчастный случай из-за токсичных водорослей с бездействием властей. При этом государство признали виновным лишь на 60 процентов, так как бегун сам пошел на риск, устроив тренировку в опасной зоне.

Проблема ядовитых водорослей в Бретани существует более 50 лет. Согласно отчету Счетной палаты Франции, 90 процентов случаев их активного цветения связаны со свиноводством и использованием азотных удобрений.