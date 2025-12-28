https://news.day.az/popularblog/1805752.html Модельер Севиндж Мамедова представила элегантный wedding-look - ФОТО Азербайджанский модельер Севиндж Мамедова поделилась в своей социальной сети новым wedding-look, продемонстрировав авторское видение современного свадебного образа. Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах дизайнер предстала в элегантном платье лилового оттенка с драпировкой и акцентом на силуэт.
Азербайджанский модельер Севиндж Мамедова поделилась в своей социальной сети новым wedding-look, продемонстрировав авторское видение современного свадебного образа.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах дизайнер предстала в элегантном платье лилового оттенка с драпировкой и акцентом на силуэт.
Образ был дополнен изящной сумкой ручной работы и лаконичными аксессуарами, что подчеркнуло сдержанную роскошь и внимание к деталям.
