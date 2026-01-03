https://news.day.az/popularblog/1807044.html Азербайджанский блогер Сариййя Абузарли поблагодарила за реализованные мечты - ФОТО Азербайджанский блогер Сариййя Абузарли поделилась публикацией, в которой выразила благодарность за свершившиеся мечты и показала каким был ее 2025-й год. Как передает Day.Az, соответствующие кадры она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.
