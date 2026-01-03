Азербайджанский блогер Сариййя Абузарли поблагодарила за реализованные мечты

Азербайджанский блогер Сариййя Абузарли поделилась публикацией, в которой выразила благодарность за свершившиеся мечты и показала каким был ее 2025-й год.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.