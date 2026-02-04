Блогер Машди Алиев на концерте группы Coldpay

Азербайджанский блогер Машди Алиев посетил концерт группы Coldpay.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.

По его словам, он очень рад, что ему выпал шанс побывать на концерте любимой группы.