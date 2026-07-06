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hllyblog удивила сестру необычным сюрпризом - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом hllyblog оригинально поздравила сестру с днем рождения, устроив для нее сюрприз в образе мультяшного персонажа. Как передает Day.Az, видео с необычным поздравлением блогер опубликовала на своей странице в Instagram.