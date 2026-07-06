https://news.day.az/popularblog/1846342.html hllyblog удивила сестру необычным сюрпризом - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом hllyblog оригинально поздравила сестру с днем рождения, устроив для нее сюрприз в образе мультяшного персонажа. Как передает Day.Az, видео с необычным поздравлением блогер опубликовала на своей странице в Instagram.
hllyblog удивила сестру необычным сюрпризом - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом hllyblog оригинально поздравила сестру с днем рождения, устроив для нее сюрприз в образе мультяшного персонажа.
Как передает Day.Az, видео с необычным поздравлением блогер опубликовала на своей странице в Instagram.
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