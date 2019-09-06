36-летняя Оника Таня Мараж, а если проще - Ники Минаж, неожиданно объявила, что бросает карьеру ради семейной жизни.

"Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны", - написала певица, обратившись к хейтерам. "Обращаясь к фанатам - поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь".

Как сообщает Day.Az, скоро Ники выйдет замуж за своего возлюбленного Кеннета Пети. Не все поклонники поддерживают певицу, ведь у парня очень сомнительное прошлое. Пети был осужден за непредумышленное убийство первой степени и изнасилование.

Н. Гасымова

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