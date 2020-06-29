Рена Юзбаши о матери, у которой обнаружен коронавирус: «Это страшно»

У матери известной азербайджанской писательницы Рены Юзбаши обнаружен коронавирус.

"У мамы коронавирус. Да, это страшно. Но нет, это не повод для паники", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook 27 июня.

Затем она привела некоторые подробности заражения.

"Все началось пять дней назад. Я позвонила маме, и она сказала, что у неё невысокая температура, 37,2. Ничего страшного, это просто простуда, завтра все пройдёт. Я сказала, что если не пройдет, вызовем скорую. И на следующий день, после моих настоятельных просьб, мама вызвала скорую, которая и взяла тест", - написала Р. Юзбаши.

Писательница отметила, что температура не падала, и уже 26 июня в 6 утра каким-то чудом она смогла записать маму на компьютерную томографию(КТ).

"Кстати, многие платные клиники не принимают на КТ больных с температурой. Вчера же пришёл ответ с положительной реакцией на Сovid-19. С этого момента и мама, и все члены моей семьи считаются больными коронавирусом и принимают лечение", - отметила она.

По ее словам, все родственники призывали ее не истерить и вообще расслабиться.

"Я не плакала, не кричала, я просто упорно и постоянно повторяла: "КТ, скорая", и так без устали.

У мамы поражены 2-3% лёгких, и врач очень был удивлён, что она не пришла в самом начале, когда процесс можно было остановить. И я так себя ругаю. Не надо было ждать три дня. Тогда бы процесс на лёгкие и не перешёл бы. Надо было истерить, орать, бегать по потолку. Не повторяйте моих ошибок. Если у ваших родителей сахарный диабет, то орите, ругайтесь, но тащите их на КТ. Следите за лечением. Будьте умными и стойкими. Вместе мы победим", - подытожила она.