Автор гимна КВН перечислил возможных преемников Маслякова

Поэт и режиссер Борис Салибов, автор слов гимна КВН, перечислил возможных преемников руководителя и ведущего проекта Александра Маслякова. В беседе с изданием NEWS.ru он предположил, что новыми ведущими юмористического шоу могут стать сын или внучка ведущего, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Масляков готовит себе в преемники сына - Александра Маслякова-младшего. И недавно подключил внучку. Таисия Маслякова будет вести "Детский КВН"", - рассказал Салибов.

Поэт отметил, что, по его мнению, Масляков стал ведущим КВН благодаря своей феноменальной памяти и природному обаянию. При этом он отметил, что второе качество, особенно важное сегодня, отсутствует у Маслякова-младшего.

"Александр Масляков-младший мне не кажется хорошим ведущим КВН. Это мое мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но ее в роли ведущей я пока не видел", - заключил Салибов.