Энтони Хопкинс выпустит NFT-коллекцию, вдохновленную его ролями

Британский актер Энтони Хопкинс планирует запуск собственной NFT-коллекции, сообщает Variety.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, совместно с компанией Orange Comet оскароносный актер создаст и запустит свою первую серию NFT, получившую название "Вечная Коллекция".

"NFT - чистый лист для создания искусства в новом формате. Метавселенная предоставляет невероятную возможность совершенно по-другому общаться с аудиторией. Я, наверное, самый старый человек в NFT-комьюнити и соцсетях. Это доказывает то, что все возможно в любом возрасте", - заявил Хопкинс.

В грядущей коллекции актер хочет "концептуализировать" 10 разных архетипов персонажей, которых он сыграл за свою карьеру. Среди них: Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят", а также Один из антологии Marvel "Тор". Помимо этого, работы будут вдохновлены темами и стилем творчества Хопкинса.

По словам генерального директора Orange Comet Дейва Брума, часть выручки от продаж пойдет на благотворительность. NFT-покупатели смогут получить не только анимированные изображения архетипов, но и автограф актера, а также возможность побеседовать с ним через Discord.