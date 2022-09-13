Премию «Эмми» уличили в недостатке темнокожих лауреатов

Американскую телевизионную премию "Эмми" снова уличили в недостаточной толерантности. Как сообщает IndieWire, критики недосчитались людей небелой расы среди победителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди почти трех десятков победителей было трое темнокожих актеров и двое азиатских. В частности, статуэтки забрали южнокорейский актер Ли Джон Джэ, сыгравший в сериале "Игра в кальмара", а лучшей актрисой в драматическом телесериале стала Зендея, сыгравшая в сериале "Эйфория". Что делать, чтобы улучшить ситуацию? Авторы должны изменить подход к сценариям и назначать цветных людей на большее количество ролей, хотя бы для того, чтобы увеличить объем ролей, которые рассматривают выборщики", - предлагает обозреватель издания.