Подробности аварии, в которой погиб актер Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис разбился в смертельном ДТП утром 20 сентября. Вместе с актером погиб водитель Александр Синицын. Стали известны детали жуткого происшествия, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Автомобиль, в котором сидел 56-летний Сергей Пускепалис, сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик. Актер и водитель Александр Синицын скончались мгновенно. Георгий Августовский, находившийся за рулем грузовика, госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" - уточнило УМВД России по Ярославской области.