Спин-офф сериала «Йеллоустон» ведет переговоры с Мэттью Макконахи

The Hollywood Reporter сообщает, что культовый актер Мэттью Макконахи ведет переговоры с одним из создателей "Йеллоустоуна" Тейлором Шериданом о спин-оффе сериала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Переговоры описываются как продолжающиеся, но сделка еще не заключена. Создатели сериала хотят, чтобы звезда "Интерстеллара" стал главным героем нового сериала, действие которого происходит в Йеллоустоне.

Эта новость появилась после сообщений о том, что, возможно, сериал движется к досрочному закрытию из-за планов его главного актера Кевина Костнера.