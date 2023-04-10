Гвинет Пэлтроу поделилась редким снимком с сыном

Голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу опубликовала в личном блоге фотографию со своим сыном Мозесом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гвинет Пэлтроу поделилась новым снимком с сыном в день его 17-летия. На фото 50-летняя актриса позирует без макияжа, обнимая своего сына, которого она родила от фронтмена группы Coldplay Криса Мартина.

"Поздравляю с 17-летием мальчика, который наполняет мою душу каждый раз, когда я смотрю на него. Мозес Мартин - ты самый исключительный, добрый, любящий человек. Ты заставляешь нас всех смеяться и вдохновляешь нас своей гармонией. Я люблю тебя, больше, чем ты можешь себе представить! С любовью, мама", - подписала праздничную публикацию актриса.

В комментариях поклонники звезды "Мстителей" отметили, как 17-летний Мозес похож на своего отца. "Невероятно похож на Криса Мартина! С днем рождения Мозес!", "Когда смотришь на Мозеса, сразу понимаешь, кто его отец", "Точная копия Криса Мартина", - написали пользователи в комментариях.