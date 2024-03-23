Джулия Фокс призвала дизайнеров создавать одежду из мусора

Американская модель и актриса Джулия Фокс, регулярно появляющаяся на публике в экстравагантных образах, призвала дизайнеров создавать одежду из мусора. Об этом она заявила в тизере шоу OMG Fashun, отрывок которого публикует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

34-летняя знаменитость стала одной из членов жюри программы наряду со звездным стилистом Лоу Роучем. "Вы должны создать наряды для лучшей музы - Джулии Фокс. Мусор одного человека - это сокровище для меня", - отметила телезвезда в размещенном отрывке, демонстрируя участникам передачи свой образ, который она создала из выброшенных на свалку вещей.

Роуч оценил подход Фокс к моде и заявил, что "способность делать сокровище из мусора - это невероятный подвиг".

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