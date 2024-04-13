Бывшая жена Джонни Деппа показала лицо без косметики

Актриса Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике. Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте The Mirror.

37-летнюю Эмбер Херд заметили 9 апреля в Мадриде. Актриса отправилась на утреннюю пробежку. Бывшая жена Джонни Деппа была одета в темно-синий лонгслив, черные легинсы, носки и кроссовки. Знаменитость также добавила к образу наручные часы и кольцо. Эмбер Херд собрала волосы в хвост и отказалась от косметики.

Прошлой весной появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд отметила, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании, воспитывая дочь Уну вдали от внимания американской прессы. Кроме этого, сообщили, что артистка не торопится возвращаться в киноиндустрию, но возможно сделает несколько исключений для интересных и оригинальных проектов.

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