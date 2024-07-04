https://news.day.az/showbiz/1672711.html Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали серебряную свадьбу - ФОТО
Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали серебряную свадьбу - ФОТО
Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали серебряную свадьбу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пара решила отменить такую дату в тех же фиолетовых костюмах Antonio Berardi, что и 25 лет назад на церемонии в замке Леттреллстаун в Дублине.
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