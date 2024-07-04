Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали серебряную свадьбу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пара решила отменить такую дату в тех же фиолетовых костюмах Antonio Berardi, что и 25 лет назад на церемонии в замке Леттреллстаун в Дублине.