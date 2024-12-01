https://news.day.az/showbiz/1711937.html Возлюбленная Леонардо Ди Каприо поставила цель стать женой актера Актриса Виттория Черетти поставила цель выйти замуж за Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает InTouch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возлюбленная Леонардо Ди Каприо поставила цель стать женой актера
Актриса Виттория Черетти поставила цель выйти замуж за Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает InTouch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Она поставила себе цель стать миссис ДиКаприо и доказывает, что действительно хочет узнать и полюбить его во всех проявлениях, она не хочет быть очередной "трофейной женой", - заявил инсайдер издания.
Он также добавил, что Виттория Черетти уже разработала четкую стратегию для замужества.
"Часть ее плана - узнать о его увлечениях и страстях. Она приложила усилия к этому, чтобы демонстрировать Лео свою поддержку", - заключил он.
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