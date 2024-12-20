YouTube займется поиском ИИ-клонов знаменитостей

YouTube начала сотрудничать с агентством Creative Artists Agency (CAA) для разработки системы, которая поможет идентифицировать и удалять контент, созданный с использованием искусственного интеллекта и имитирующий знаменитостей и спортсменов.

Как передает Day.Az, система будет протестирована в начале следующего года. Об этом сообщает издание The Verge.

В сентябре YouTube объявил о планах по созданию инструментов для управления контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта, включая изображения и голоса известных личностей. Теперь компания заявляет, что предоставит знаменитостям и создателям возможность управлять своими копиями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

CAA ранее представила CAA Vault систему для сканирования и сохранения цифровых изображений своих клиентов, включая их лица, тела и голоса.

YouTube также работает над технологией идентификации синтетического голоса, которая позволит обнаруживать контент с искусственным интеллектом, имитирующий голоса певцов. Компания уже начала разрешать музыкальным лейблам запрашивать удаление контента, созданного ИИ.

YouTube является американским видеохостингом, основанным в 2005 году и принадлежащим компании Google с октября 2006 года. Он стал самым популярным видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей, с более 2,5 миллиарда ежемесячных пользователей, которые ежедневно просматривают более 1 миллиарда часов видео.