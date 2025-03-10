Умер звезда «Доктора Кто» и «Гарри Поттера»

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ярким эпизодическим ролям в культовых сериале "Доктор Кто" и фильме "Гарри Поттер", ушел из жизни. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщил журналистам агент актера Ким Берри, артист скончался в возрасте 63 лет. Причины случившегося не сообщаются.

Фишер-Бекер известен по роли привидения монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень", а также Дориума Мэлдовара в британском сериале "Доктор Кто".