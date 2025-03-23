Кейт Мосс заподозрили в зависимости от алкоголя

Модель Кейт Мосс засняли с бутылкой алкоголя в Лондоне. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейт Мосс засняли недалеко от ее дома в Лондоне. В одной руке у Мосс была бутылка спиртного, а в другой - сигарета. Поклонники заподозрили модель в возобновившейся зависимости от алкоголя.

Недавно Кейт Мосс организовала вечеринку в Лондоне по случаю дня рождения, куда пригласила своих звездных друзей и дочь Лилу. Супермодель 90-х выбрала для торжества черный комбинезон с глубоким декольте, который дополнила укороченной "волосатой" шубой в тон, блестящими босоножками на каблуках, серьгами, цепочкой с кулоном и браслетами. Звезда подиумов уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Дочь манекенщицы предпочла шелковое платье с вышивкой в виде цветов и босоножки на каблуках.