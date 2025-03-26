Бен Аффлек рассказал почему он развелся с Джей Ло

Американский актер Бен Аффлек впервые прокомментировал причины развода с Дженнифер Лопес.

Как передает Day.Az, звезда фильма "Затерянная" дал интервью GQ.

Оказалось, что во время съемок фильма Джей Ло "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали" Аффлек осознал, что его характер "более сдержанный" в то время, когда певица является его противоположностью.

Бен признался, что причины развода в том, от чего страдает большинство пар.

"Я действительно очень уважаю этого человека. Думаю, существует тенденция смотреть на расставание и хотеть выяснить причины или подробности. Но правда намного обыденнее, чем люди, вероятно, придумали себе. Да, здесь нет ни скандала, ни мыльной оперы, ни интриг. Правда заключается в том, что когда вы спрашиваете: "Эй, что случилось?" в ответ нет "Вот, что случилось". Это просто история людей, которые пытаются выяснить свою жизнь и отношения так, как обычно все это делают. И когда вы становитесь старше, что касается меня, я предполагаю, что это правда для большинства людей, нет "такой-то сделал это" или "это было такое большое событие". И не хочу больше делиться этим, потому что чувствую себя неловко и уязвимо", - отметил бывший муж Дженнифер Лопес.

Аффлек и Лопес поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024 года. Общих детей у них нет, однако актер стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер. Она родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Джей Ло воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.