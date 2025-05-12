Эрос Рамазотти выступит в Будапеште с еще одним живым концертом

Для венгерских поклонников Эроса Рамазотти сегодня была объявлена хорошая новость: всемирно известный итальянский певец и автор песен вернется в Будапешт следующей весной.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание index.hu, в рамках своего мирового тура Una Storia Importante артист собирается выйти на сцену MVM Dome в апреле 2026 года с живым концертом, передает Day.Az.

По словам организатора мероприятий в Венгрии, тур является празднованием глубокой связи между Рамазотти и его аудиторией - связи, которая выходит за рамки времени, границ и поколений.

61-летний исполнитель продал более 80 миллионов записей за свою почти сорокалетнюю карьеру, а его музыку транслировали свыше 9 млрд раз по всему миру.

Рамазотти выступал в Венгрии уже пять раз: в 2009, 2013, 2016, 2019 и последний раз в 2023 году всегда в Budapest Sportaréna. Запланированный концерт на 19 апреля 2026 года станет его первым появлением в MVM Dome.